Arhibīskaps Vanags: mantas kārība, acu kārība un dzīves lepnība – avots, no kā cēlies karš Ukrainā

Viņaprāt, baznīcas uzdevums ir palīdzēt cilvēkiem saprast notiekošo un nest mieru dvēselēs. "Ar kristietības lomu ir tā, ka tā spēj cilvēku ietekmēt tad, ja cilvēks tiešām ikdienā sevi ar to nodarbina, viņa ticība pārveido viņu kā cilvēku, samazina agresīvās tieksmes un šīs trīs lietas, par kurām runāju – mantas kārību, acu kārību un dzīves lepnību. Cilvēks jūtas atbildīgs Dieva priekšā, un katrs godīgi ticīgs cilvēks vienmēr pārbauda savu rīcību Dieva priekšā, Dievs to redz – vai es to drīkstu darīt vai nē? Vai tas pagodina Dievu vai nē? Vai tas ir grēks vai nē? Ja būtu vairāk cilvēku, kas tieši tā pieiet lietām un savai kristīgajai identitātei, tad būtu mierīgāk dzīvot pasaulē."