"Bezatbildība vai ļaunprātīga rīcība?": Aija Nagle par siltumenerģijas cenām Rēzeknē

Treškārt, "lētā" siltuma apgalvojums. Bartaševičs apgalvo, ka Rēzeknes siltumtīklu siltums ir pārāk dārgs, un privātais uzņēmējs it kā "atšķaidot" to ar savu lētāko siltumu. Tomēr patiesībā tas nesamazina tarifus iedzīvotājiem. Gluži pretēji, siltums tiek iegādāts no REZ NRJ par 77,86 eiro par megavatstundu, bet galalietotājs maksā pēc tarifu 88,79 eiro.