Uz apsūdzēto sola sēž teju visa bijusī VID Akcīzes nodokļa nodaļa

No lietas jau prokuratūrā izdalīti daži procesi, un vienā no tiem kāda komercuzņēmuma pārstāvis, muitas speciālists, atzinis, ka piecos gadījumos pusgada periodā viņš kāda poligonā parakstīja alkoholisko dzērienu iznīcināšanas aktus, lai gan ne visi tajā norādītie dzērieni patiešām tika iznīcināti. Līdz ar to viņš pārkāpa Krimināllikumu, proti, personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās mantkārīgā nolūkā viltoja dokumentu. Viņš saņēma 9300 eiro lielu naudassodu. Tikpat lielu sodu vēl citā izdalītā lietā kāds cilvēks saņēma par tabakas iznīcināšanas aktu viltošanu kopā ar diviem VID inspektoriem.