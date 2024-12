Bezkaunība vai pieradums? "Stabilitātei!" deputāte Saeimas telpās uzrunā un sveic Latvijas skolēnus krievu valodā. VIDEO

Video no pasākuma Čulkova publicējusi savā "Facebook" profilā. "Solis lielajā dzīvē. Kāds no jums paliks ilgāk mācīties līdz 12. klasei, kāds pieņems lēmumu iet varbūt uz tehnikumu. Esam jums sagatavojuši nelielas dāvaniņas. Ilgi pie mums braucēt, droši vien izbadējušies. Tur ir arī suvenīri. Es jūs apsveicu Jaunajā gadā un pats galvenais - vienmēr ticiet tam, ka jums noteikti viss izdosies. Jo kad mums teica, ka mums nesanāks, ka mēs nekad netiksim parlamentā, mēs visiem teicām - saderam? Un mēs esam šeit, tāpēc es jūs apsveicu gaidāmajos svētkos un visu to pašu labāko jums," uzrunā skolēniem sacīja Čulkova.