Valmieras novada mērs Jānis Baiks par problēmām, veiksmēm un izaicinājumiem

Mēs to visu izdarījām jau tad, kad administratīvi teritoriālās reformas (ATR) laikā notika apvienošanās. 2021. gadā mēs apvienojamies astoņas pašvaldības un mēs paņēmām Vidzemes Augstskolas pētnieku un pašvaldību darbinieku izstrādāto modeli, kas bija daļēji centralizēts. Mēs vairāk nekā trīs gadus esam nostrādājuši un no šī modeļa mēs varētu būt, ka 3-4% esam pamainījuši. Tādēļ var teikt, ka tas funkcionē. Tas bija noderīgi, ka modeli veidoja paši cilvēki, kas attiecīgajā jomā strādāja. Piemēram, sanāca kopā visu sociālo dienestu vadītāji un paši izdomāja, kā viņi gribētu pēc apvienošanās strādāt. Līdz ar to lēma paši speciālisti, nevis politiķi. Tāpat, ja iepriekš visu pašvaldību administrācijās bija 1060 strādājošie, patlaban apvienotajā novadā ir 950 strādājošie. Turklāt, piemēram, esam izveidojuši Dabas resursu pārvaldes nodaļu. Iepriekš pa visiem novadiem kopā bija divi speciālisti, neraugoties uz to, ka mums puse no teritorijas ir meži, ezeri, purvi. Tagad, neraugoties uz kopējo darbinieku skaita samazinājumu, mums ir Dabas resursu pārvaldes nodaļa, kurā ir pieci cilvēki, kuri ikdienā kontrolē mežu ciršanu, ezeru apsaimniekošanu, raksta dažādus projektus. Tas pats attiecas uz pašvaldības policiju, kas tagad pašvaldībām ir obligāti noteikta ar likumu. Iepriekš visos novados tādas nebija, bet tagad esam aptvēruši visu teritoriju. Tostarp mēs pieskatām Burtnieka ezeru, kur kādreiz bija problēmas ar maluzvejniekiem. Esam investējuši diezgan daudz arī videonovērošanā, un ar 380 videokamerām visā novada teritorijā šādi tiek uzraudzīta kārtība.