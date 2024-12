Kormūzikas balva par mūža ieguldījumu - Mārai Skridei

Kormūzikas balvas pretendentus vērtēs žūrija, kuras sastāvā ir komponists un diriģents Jēkabs Jančevskis, diriģents Ainārs Rubiķis, muzikologs Orests Silabriedis, diriģente Rudīte Tālberga un diriģents Andris Veismanis. Balvas ceremonijai un koncertam tiešraidē varēs sekot no 19.00 sabiedrisko mediju portālā LSM.LV un Latvijas Radio 3, savukārt Latvijas Televīzijas ēterā to varēs skatīties no plkst.21.10.