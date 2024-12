Jāatļauj vairāk pielietot ieročus pret nelegālajiem imigrantiem: Pēteris Šmidre par samilzušo bēgļu problēmu

“Man liekas, ka pareizi būtu pārskatīt esošo likumdošanu. Pieņemt kaut kādus mērus un iztaisīt izmaiņas, lai nelegālajiem imigrantiem mūsu pusē nebūtu labāki apstākļi nekā tur no kurienes viņi ir atnākuši. Šī nav nekāda politiskā, bet gan ekonomiskā migrācija, kura pie tam vēl tiek stimulēta (no Baltkrievijas puses – red.). Man liekas, ka bez kaut kādiem stingrākiem likumiem mēs neko nepanāksim. Cita lieta, protams, ir, kā to uztvers Eiropas Savienība, valstis, kurām ES ārējās robežas nav tik tuvu. Bet, man liekas, šodien, Eiropā ir ļoti maz palikušas tādu valstu, kuras šī problēma neskar.” Tādēļ viņš uzskata, ka ir jāpaplašina to gadījumu skaits, kas robežsargiem atļauj pielietot ieroci pret nelegālajiem imigrantiem, ja viņu nepakļaujas robežsargu prasībām. Tas varētu dot savu efektu.