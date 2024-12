VID atgādina: par ārvalstīs atvērtu ieguldījumu kontu jāinformē VID līdz šī gada beigām

Ja VID tiek savlaicīgi informēts, tad cilvēks tiem ienākumiem, kas gūti no vērtspapīru darījumiem, var izmantot īpašo iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) aprēķināšanas režīmu. Valsts ieņēmumu dienestā paziņots ieguldījumu konts dod cilvēkam iespēju brīvi pirkt un pārdot vērtspapīrus, kā arī ieguldīt gūtos ienākumus atkārtoti, nemaksājot IIN par ienākumu no kapitāla pieauguma vai ienākumu no kapitāla (2024. gadā 20% vai 2025. gadā 25,5%) pēc katra darījuma.