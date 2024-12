VIDEO: Guntars nebija vienīgais - "Latvija.lv" likstu dēļ likvidāciju piedzīvojuši trīs uzņēmumi

Jau ziņots par Guntaru Indriksonu, kurš laikus neapstiprinot savu e-pastu portāla "Latvija.lv", laicīgi nebija saņēmis brīdinājumus par soda naudas apmaksu, un līdz ar to, vīrietim nezinot, tika likvidēts viņa uzņēmums un Guntars zaudēja visu uzņēmuma naudu. "Es pat nezināju, ka ir ierosināta [mana] uzņēmuma likvidācija, es nezināju, ka ir pieņemts lēmums par to, ka uzņēmums vispār ir likvidēts. To es uzzināju tikai no trešās personas," norāda Indriksons. Tomēr viņa gadījums nav vienīgais.