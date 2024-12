VDAA: valstij nav pienākuma pārliecināties, vai norādītais e-pasts ir pareizs

Jau ziņots, ka lielai daļai Latvijas iedzīvotāju no viņu bankas kontiem tika novilkta nauda par sodiem, par kuru esamību viņi nemaz nav zinājuši, tāpēc, ka portālā "Latvija" viņi nebija apstiprinājuši norādīto e-pastu. Kā lasāms soctīklos, tad daudzi šo aicinājumu vai nu nav pamanījuši, vai arī noignorējuši, un tagad saskaras ar nepatīkamu pārsteigumu no Zvērinātu tiesu izpildītāju asociācijas - no bankas konta jau tiek novilkti naudas līdzekļi.