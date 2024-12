Eiropas Dzimumu līdztiesības indeksā Latvija 2024. gadā ieņem 19. vietu. Kādi ir mūsu vājie punkti?

Nevienlīdzību naudas jomā laikā raksturo nabadzības riska atšķirības sievietēm un vīriešiem. No 2010. gadam līdz 2021. gadam nabadzības risks sievietēm Latvijā ir palielinājies no 20% līdz 27%, savukārt vīriešiem tas ir saglabājies nemainīgs – 20%. 2022. gadā vislielākā atšķirība starp dzimumiem šajā jomā tika novērota starp cilvēkiem, kuri dzīvo vieni. 54% sieviešu, kas dzīvo vienas, ir pakļautas nabadzības riskam, kas ir par 20 procentpunktiem augstāks rādītājs nekā vīriešiem. Īpaši augsts nabadzības risks ir arī vecākām sievietēm un sievietēm ar zemāku izglītības līmenī. Tā, piemēram, gandrīz katra otrā sievietes (46%) Latvijā vecumā no 65 gadiem ir bijusi pakļauta nabadzības riskam.