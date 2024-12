Kā marles aizsargmaska kļuva par simbolu: kodolkara ēna padomju Latvijā

Kā redzam, speciālajās patvertnēs vietas pietiktu ne visiem. Tādu daudzumu patvertņu, lai savs kaktiņš būtu ikvienam, sākot no zīdaiņiem un beidzot ar pensionāriem, uzbūvēt nebija pa spēkam pat Padomju Savienībai. Tādēļ tika atrasts risinājums – visi tie, kuriem nepienācās vietas uzņēmumu patvertnēs, varēs slēpties dzīvojamo namu pagrabos. Tika pat rīkotas īpašas mācības, kuru laikā visā republikā darbināja sirēnas (pavisam to bija vairāk nekā 400) un cilvēkiem zosu gājienā vajadzēja doties uz ēku pagrabiem, no kuriem pirms tam bija jāizvāc visi krāmi, lai nedabūtu pa kaklu no pārbaudītājiem. Lai pasvītrotu mācību nopietnību, bija vēlēts uz visiem namu logiem krusteniski salīmēt papīra strēmeles – tādas varēja nopirkt veikalā, un vispār tās bija domātas logu rāmju aizlīmēšanai ziemas mēnešos, lai pa šķirbām aukstums netiktu iekšā. Teorijā šādi aizlīmētiem logiem sprādziena gadījumā nevajadzētu sašķīst smalkās lauskās, taču, kā būtu realitātē, kas to zina. Jo vairāk tādēļ, ka daudzi patiesībā tās papīra strēmeles nelīmēja, bet gan tikai skata pēc piestiprināja ar saspraudēm – jo ej nu pēc tam kasi no loga rūtīm to līmi nost!