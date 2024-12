Laimas Labdarības namiņš piepilda bērnu sapņus: vēl 331 Ziemassvētku vēlme gaida dāvanu

Laimas labdarības namiņš darbosies visu Ziemassvētku gaidīšanas laiku – līdz pat 18. decembrim. Ar bērnu sapņiem viņu pašu sagatavotu Ziemassvētku kartīšu veidā ikviens ir aicināts iepazīties klātienē Laimas labdarības namiņā Rīgā, Vērmanes dārzā, kā arī tiešsaistē www.laimasnamins.lv. Klātienē Laimas labdarības namiņš būs atvērts no otrdienas līdz sestdienai, no plkst. 12:00 – 20:00, kā arī svētdienās no plkst. 12:00 – 18:00.