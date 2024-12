"Mazie bērni runā angliski, bet Latvijā neprot labi lietot savu valodu!" Speciālists nosauc iemeslu, kas vērojams teju katrā ģimenē

Pētījumā bija iesaistīti jomas speciālisti no Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes un no Liepājas Universitātes. “Tika izveidots pamatīgs skrīninga instruments, lai vērtētu bērna attīstību no 1–6 gadiem visās jomās – valoda, kognitīvā attīstība, vadības funkcijas u. tml.,” uzskaita Ņikita Bezborodovs.