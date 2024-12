VIDEO: neadekvāta BMW šofera apdzīšanas manevri uz Tallinas šosejas paliek dažus centimetrus no traģēdijas

Paldies dievam, pretīm braucošie autovadītāji noreaģēja uz vājprāša manevru un prata pagriezt stūri uz ceļa vidu, izvairoties no BMW, kurš, beidzot saprotot situācijas nopietnību, no pretīm braucošajām mašīnām izvairījās, nobraucot no šosejas un iebraucot nomalē.