FOTO: kāda latviete pēc ceļojuma pa Centrālameriku mājās pārvedusi bīstamu viesi

Insektārija vadītāja Ilona Roma stāsta, ka, pamanot starp atvestajām mantām skorpionu, galvenais vispirms parūpēties par paša drošību. Uzreiz pēc ceļa dzīvnieks visdrīzāk būs nosalis un ne visai aktīvs, un tas ir īstais brīdis, lai to slēgtā traukā notvertu un ieliktu saldētavā – tas viņu humāni eitanazē, pasargājot cilvēkus no dzēlieniem. Lai gan nevar zināt, cik indīgs ir katrs skorpions, speciāliste min, ka vispārīgs rādītājs ir spīļu izmērs – jo tās šaurākas, jo inde parasti ir spēcīgāka, bet skorpions ar platām spīlēm būs mazāk bīstams. Tomēr svarīgi apzināties, ka inde ir visiem skorpioniem, tāpēc jāizvairās no jebkura dzēliena.