Visas Baltijas valstis krietni palielina savus izdevumus aizsardzībai

Līderpozīciju aizsardzības izdevumos (pēc IKP) ieņem Latvija, kas aizsardzības stiprināšanai 2025. gadam atvēlējusi 3,45 procentus no IKP jeb 1 559 433 634 eiro. Latvijai seko Igaunija, kas no 2025. līdz 2028. gadam plāno aizsardzībā ieguldīt vismaz 3,3 procentus no IKP, šajā trīsgadē ieguldot drošības pasākumos 5,6 miljardus eiro. Bet trešajā vietā ierindojas Lietuva, kas plāno valsts aizsardzībai nākamgad tērēt 3,03 procentus no IKP jeb 2,5 miljardus eiro.