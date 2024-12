Leģionāru piemiņas akmens Tukuma novadā tika apgānīts Krievijas specdienesta uzdevumā, atklāj VDD

Džūkstes pagasta pārvaldes vadītāja Dace Pole tolaik "Neatkarīgajām Tukuma ziņām" pastāstīja, ka 29. janvāris, kad vandālisms konstatēts, nav bijis nekāds īpašais datums, līdz ar to notikušais radīja izbrīnu: “Tomēr fakts paliek fakts – akmens priekšpusē bija uzlieta sarkanā krāsa, bet tā aizmugurē bija uzvilkts kāškrusts un vēl viens krusts tam pāri. Pēdējoreiz akmens tika apskādēts pagājušā gada 8. maijā, kad kāds to bija aplējis ar baltu krāsu, bet to notīrījām.