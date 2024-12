Cik kas maksā Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņā: kļuvis dārgāks un jūtams krievu tūristu iztrūkums. FOTO

Cenas Ziemassvētku tirdziņā būtiski neatšķiras no cenām ekobodītēs, mājražotāju veikaliņos un amatnieku tirdziņos. Karstvīna glāze vidēji maksā pieci eiro, ar brendija vai balzama piešprici par eiro vai diviem dārgāk, bet bezalkoholiskais karstais dzēriens – ap trim eiro. Var arī paēst: soļanka, štovēti kāposti, kartupeli – pieci eiro, šašliks – astoņi, bet steiks – 15 eiro, piparkūkas (atkarībā no lieluma) – no diviem līdz desmit eiro, smalkmaizītes – ap diviem, trim eiro, medus burciņa – no sešiem līdz desmit eiro, mājas vīna pudele – sākot no 12 eiro. Apmeklētāji var nobaudīt arī speķa pīrāgus un dažādus saldumus. Vidēji ēdienu cena ir no trim līdz 12 eiro.