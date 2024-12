Šodien vārdadienu svin premjere Evika Siliņa – arī viņas vārds ir kalendārā

Latvijā patiesībā ir divi vārdadienu kalendāri – tradicionālais un paplašinātais. Tradicionālajā kalendārā katrā datumā ir viens vai daži vārdi, taču paplašinātajā ir iekļautas dažādas šo vārdu rakstības formas un arī eksotiskāki personvārdi. Pēc tradicionālā vārdadienu kalendāra, šodien vārda svētkus svin Ako, Evija, Jogita, Raita. Taču paplašinātajā vārdadienu kalendārā 3. decembrī atrodami arī citi vārdi - Akims, Džovita, Jakims, Joahims, Joakims, Jovars, Jovita, Jugita, Jukums, Volfgangs, Volfreds, Volfrids, Volfrīds, Volfs. Šajā datumā vārdadiena ir arī to vārdu īpašniekiem, kuru vārds veidots no vārda “Evija”, piemēram, Evijs, Evika, Evisa, Ēvija un Ēvisa.

Latvijā ir 41 Evika un vairāki gadījumi, kad Evika ir viens no dubultvārdiem – Enda Evika, Evika Loreta, Kristiāna Evika, Evika Patrīcija, Evika Domenika, Eleonora Evika un Evika Kristella, liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati. Katrs no šiem dubultvārdiem reģistrēts pa vienai reizei.

Jauns.lv jau vēstīja, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākie ir Baiba (5770), Vladimirs (14362) un Nikolajs (7757). Savukārt šogad dzimušajiem bērniem populārākais vārds ir - Nikola (40).