Deja kā ģimenes mantojums: Rūta Dvinska par aicinājumu, kas caurvij paaudzēs

Viņa atzīst, ka grūti iedomāties, kā pamatot Dziesmu un Deju svētku un ar to saistīto aktivitāšu svarīgumu, jo tas viņas ģimenes un apkārtējo cilvēku dzīvē vienmēr licies kas pašsaprotams, kā savs latviskais kods, kas dabiski un “līdz kaulam” ietiecas viņu būtībā.

“Mans aicinājums visiem – lai kā mēs izjustu piederības sajūtu šai zemei un kultūrai, katram atrast savu veidu, kā šo kodu spodrināt. Mēs to esam atraduši dejā, kāds cits to atradīs dziesmā, folklorā vai ārkārtīgi skaisti iemūžinot Latvijas dabu. Lai ko mēs darītu, manuprāt, tas viss ir no sirds novērtējams,” viņa noslēdz, piebilstot, ka arī pati turpinās ik reizi piedalīties svētkos caur bērniem, veidojot reportāžas par tiem vai piedaloties tajos kādā citā veidā.