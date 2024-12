Britu sankcijām būtu jātrāpa pa Lemberga slēptajām īpašumtiesībām

“Pirmā lieta, kas ir redzama, ka iepriekšējā britu valdība, konservatīvo valdība, tika daudz kritizēta par nepietiekamu pretkorupcijas sankciju pielietošanu. Un šī kritika nāca no pilsoniskās sabiedrības, cilvēkiem kā es, bet arī no opozīcijā esošajiem leiboristiem. Tādēļ viņiem bija svarīgi pēc nonākšanas valdībā ātri rīkoties,” saka Finanšu un drošības centra direktors Toms Kītings no Lielbritānijas.



Kā min britu eksperts, sankciju sarakstam kā pirmie varētu būt nolasīti visvieglāk aizsniedzamie zemākajos koka zaros: “Man nav zināms, kāpēc viņi izvēlējās tieši šos mērķus, ja vien neskaita to, ka Lembergs no Latvijas jau bija ASV sankciju sarakstā, tādēļ savā ziņā bija viegls mērķis.”