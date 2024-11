Jau šonedēļ Daugavpilī sākas Ziemassvētku gaidīšanas laiks

Aicinot svinēt svētkus Vienības laukumā, to rīkotāji šogad ir pievērsuši īpašu uzmanību cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Vienības nama vadītāja Diāna Soldāne norāda: „Lai ikviens varētu baudīt gan egles iedegšanas pasākumu 1. decembrī, gan Otro Ziemassvētku svinības 26. decembrī un Jaunā gada sagaidīšanas brīdi 31. decembra naktī, katrā no šiem pasākumiem pie skatuves tiks organizēta īpaša zona šādiem svētku apmeklētājiem. Visvieglāk to varēs sasniegt no teātra ieejas puses.