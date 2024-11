Šajā rudens sezonā pret gripu vakcinējušies 99 058 iedzīvotāji

Kopumā iepirktas trīs veidu gripas vakcīnas. "Eflueda Tetra" augstas devas vakcīna paredzēta pacientiem vecumā no 60 gadiem un vairāk. "Fluenz Tetra" vakcīna domāta bērniem no divu līdz 17 gadu vecumam, kas pieder pie noteiktām veselības riska grupām. Savukārt "Influvac Tetra" vakcīna paredzēta bērniem no sešu līdz 23 mēnešu vecumam, pieaugušajiem, grūtniecēm, ārstniecības personām, kā arī sociālās aprūpes centru klientiem un darbiniekiem.