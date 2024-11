"Atklāts karš Latvijā šobrīd nav iespējams," Pudāns komentē kara draudus

Pudāns pieļāvis, ka no Krievijas puses būtu iespējami gaisa telpas pārkāpumi, "kur viens no scenārijiem ir ielidot, sabombardēt, atgriezties atpakaļ un gaidīt tālāko reakciju - vai atbilde sekos, īpaši, ja viņu karavīri vairs nav mūsu teritorijā". "Bet, neatkarīgi no tā, kādi lēmumi tiks pieņemti citur, visas trīs Baltijas valstis ir vienotas un savu aizsardzību veiks," uzsvēra virsnieks.