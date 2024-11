Ārstniecības iestādēm ļauj savstarpēji dalīties ar vakcīnu krājumiem

Kā informē Veselības ministrijā (VM), līdz šim noteikumos nebija paredzēta izņēmuma situācija, kad būtu iespējams konkrētas vakcīnas no vienas ārstniecības iestādes nodot citai. Līdz ar to katru gadu gripas epidēmijas sezonā atsevišķās ārstniecības iestādēs ir novērojams pretgripas vakcīnu pārmērīgs uzkrājums, savukārt citās ārstniecības iestādēs ir vērojams to iztrūkums.