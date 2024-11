Līdz Latvijas defoltam vairs nemaz nav tik tālu: uzņēmējs Pēteris Šmidre par Latvijas budžetu

Bet ar to strādāšanu ir, kā ir, jo pie pašreizējās situācijas daudzi ļoti labi jūtas: “Algas kaut kā palielinās, aizņemtā nauda tiek sadalīta, ekonomikā nekas īpaši netiek ieguldīts. Aizvien pieaug sociālistiskā saimniekošana. Šodien diezgan jocīgi dzirdēt kaut kādas frāzes, ka, neskatoties uz to, ko cilvēks dara, visiem jāsaņem līdzīgas algas, jo citādi nebūšot godīgi.” Pēteris Šmidre gan domā savādāk – viņš uzskata, ka godīgi it tad, ja vairāk saņem cilvēks, kas labāk strādā. Godīgi nav tad, ja visi saņem vienādi. Tāpēc šobrīd cilvēkam, kurš strādā labi, nav stimula strādāt vēl labāk, bet tam, kurš strādā slikti nav nekāda iemesla censties strādāt ražīgāk. Viņaprāt, grūti pateikt, cik ilgi šāda situācija varētu turpināties. Bet tas viss var novest pie valsts defolta, jo, ja valstij lielāks parāds un mazāka ekonomiskā attīstība, jo tai zemāks aizņemšanās reitings un vairāk jāmaksā kredītprocenti. “Mēs vienkārši varētu saskaitīt gadus, cik palikuši līdz Latvijas defoltam,” saka Pēteris Šmidre, jo defolta pazīmes parādās tad, kad valsts parāds ir puse no iekšzemes kopprodukta. To sarēķināt nav sarežģīti un pēc viņa domām diemžēl līdz defoltam vairs nemaz tik tālu nav.