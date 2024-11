“Brīdī, kad bija jābūt patvertnē, es vēl meklēju bikses!” latvieti Imantu Frederiku Ozolu raķešu uzlidojumi Izraēlā pārsteidza nesagatavotu

“Mums tā atrodas tieši dzīvokļiem pa vidu. Protams, nedrīkst uzturēties pašos apakšējos un augšējos stāvos, bet mans dzīvoklis ir tieši pa vidu. Ideāls variants sliņķim! Man atliek vien iziet no dzīvokļa un apsēsties kāpņu telpā. Turklāt tāda laime, ka mans suns šovasar zaudēja dzirdi. Protams, sākumā bija žēl, bet tagad, kad sākušies šie raķešu uzlidojumi, vismaz labums ir tāds, ka suns neko no tā nedzird un līdz ar to nesatraucas, ir bez panikas. Tā nu es tur sēžu un ik pa laikam sajūtu sprādziena viļņus, kas nodrebina māju. Un labi vien ir, ka varu neiet uz patvertni – visupirms jau tāpēc, ka, kā liecina statistika, 60 procentos cilvēki gūst traumas, dodoties uz bumbu patvertnēm un nepaspējot līdz tām nokļūt. Tāpēc katram ir jāizvērtē, vai vari paspēt. Vai vari šajās 30 sekundēs noskriet vairākus stāvus līdz pagrabam, jo liftu lietot ir aizliegts. Jāņem arī vērā, ka patvertnēs ļaužu daudz un, kas pats trakākais, ļoti daudziem jaunajiem imigrantiem ir suņi. Krievu un ukraiņu imigranti dalās divās daļās – vai nu viņiem ir Jorkšīras terjers, vai haskijs. Un varat tikai iedomāties, kas notiek patvertnēs! Nē, nē, es tad labāk sēžu kāpņutelpā,” skaidro Imants Frederiks. Latvietis guvis vēl kādu mācību: “Skatoties, kā kaimiņi dodas uz patvertni, secināju, ka izraēlieši gulēt dodas pidžamās vai treniņtērpos. Tikai imigranti no postpadomju valstīm, arī es, guļ vienā apakšveļā, un tad trauksmes gadījumā nākas tādam pusplikam skriet uz patvertni. Tagad arī es eju gulēt pidžamā.”