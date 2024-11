Plāno slēgt 43 autobusu reisus un samazināt maršrutus

Savukārt Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo Ošenieks norādīja, ka ir jāpārskata reģionālo autobusu reisi un maršruti, tomēr viņš aicināja padomi uz šo jautājumu neskatīties tik šauri, bet koncentrēties uz to, kā iedzīvotājus pārsēdināt no privātā transporta uz sabiedrisko transportu. "Ja tagad tiks slēgti reisi, un pēc tam gribēsim šos reisus atjaunot, tas būs vēl dārgāk. Ir jāskatās plašākā kontekstā, nevis, kā no autobusiem uz vilcieniem pārsēdināt cilvēkus," viņš piebilda.