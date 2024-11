Nacionālajā teātrī Indras Rogas režijā top jauniestudējums "Lieliskais Getsbijs"

Frānsisa Skota Ficdžeralda romāns “Lieliskais Getsbijs” ir literatūras klasika, kurā visā tā spozmē un pārmērībās atspoguļots Amerikas džeza laikmets – 20. gs. 20. gadi –, autora un viņa paaudzes noskaņojums un sadzīve tajā. Lai arī audzināts pārliecībā, ka nauda nodrošina visu, Ficdžeralds kļuva par vienu no tiem, kam izdevās ne tikai pārliecinoši attēlot naudas un tās radīto ilūziju tukšumu, bet diemžēl un ironiskā kārtā arī pašam to piedzīvot. Viņa rakstītais un pieredzētais kļuva par “zudušās paaudzes” krāšņāko inscenējumu alkās pēc dzīves jēgas. Skan džezs, pludo šampanietis un uzvēdī zīds. Dzīve kā teātra izrāde vai krāšņs inscenējums, ko Getsbijs uzbūvē pats sev – ar atļautiem un arī neatļautiem paņēmieniem, jo starpkaru Amerikā valda pārliecība, ka viss ir iespējams. Dzīve, kurā Getsbijs ir noteicējs – gan par to, kādi cilvēki pulcējas viņa namā, gan to, kurai sievietei būs viņu mīlēt. Šajā jauniestudējumā Nacionālais teātris uzmirdzēs ballītes noskaņā ar dzīvo mūziku, džeza improvizācijām, dejām un grezni tērptiem balles viesiem.