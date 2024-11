“Latvijā jārunā latviski!”– argentīnietis Klaudio Rivera iemīlējis Latviju un te jūtas kā savējais

Par to, vai mācīties latviešu valodu, Klaudio neesot domājis ne mirkli – jāmācās, un viss! Ne tikai komunikācijas labad, bet arī tāpēc, lai līdz kaulam saprastu kultūru un rādītu labu piemēru pārējiem. “Ja tu nerunā viņu dzimtajā valodā, cilvēki neatveras un tu nevari sadraudzēties,” viņš atzīst. Divus trīs gadus mācījies kopā ar privātskolotāju, taču paralēli visu laiku meklējis iespējas runāt un draudzēties ar vietējiem, lai valodu praktizētu, – nebijis laika, lai vairākus gadus pavadītu, cītīgi ejot uz valodu kursiem. Privātstundas vainagojās panākumiem, jo jau 2008. gadā, četrus gadus pēc ierašanās Latvijā, Klaudio latviski sāka pat vadīt lekcijas. “Nezinu, vai sākumā viņi saprata visu, ko es teicu, bet dažus gadus vēlāk noteikti jau visu varēja saprast,” viņš smejas. Latviešu valoda varot likties sarežģīta cilvēkiem, kas vispār nav pazīstami ar citādu gramatisko uzbūvi un deklinācijām. Taču Klaudio papildus itāļu un spāņu valodai prot arī latīņu valodu, kas ļoti atvieglojusi latviešu valodas mācīšanos. “Galvenais vienmēr ir izprast gramatisko struktūru. Ja valodā saproti to, tad viss pārējais nemaz nav tik sarežģīti. Turklāt izruna ir ļoti vienkārša – kā rakstīts, tā arī runā.” Viņš gan atzīst, ka Latvijā cilvēki arī ļoti labi runā angliski un līdz ar to iebraucējiem ir grūtāk atrast iespēju runāt latviski.