FOTO: par "Gada rīdzinieku 2024" atzīts režisors Gints Zilbalodis

Jurģis Cābulis – par nozīmīgu ieguldījumu Rīgas Doma kora skolas jauktā kora un Rīgas jauniešu kora "Kamēr..." starptautisko panākumu veicināšanā, Latvijas kultūras vērtību ieaudzināšanā Rīgas jauniešiem un Latvijas galvaspilsētas vārda nešanu pasaulē. Cābulis atgriezies no ziemeļvalstu tūres, kurā ar Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības koncertorganizācijas "Ave sol" jauniešu kori "Kamēr.." piedzīvoja stāvovācijas četros Latvijas Patriotu nedēļai veltītajos koncertos Tallinā, Helsinkos, Turku un Stokholmā. Šajā rudenī viņš kā mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents ir plūcis laurus divos visaugstākā līmeņa starptautiskos koru konkursos ar diviem izciliem Latvijas koriem - Rīgas Doma kora skolas jaukto kori Tolosā, Basku zemē Spānijā, un jau pieminēto 'Kamēr..." Varnā, Bulgārijā. Abi kori tādējādi ir kvalificējušies lielajam Eiropas Kordziedāšanas Grand Prix finālam, kas ir vēsturisks sasniegums Latvijas kormūzikai, jo puse no šā pasaules prestižākā koru konkursa dalībniekiem nākamgad būs no Latvijas.