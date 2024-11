Decembra sākumā Rīgā notiks ikgadējais starptautiskais literatūras festivāls “Prozas lasījumi 2024”

Šogad festivāla virstēma ir “Kā dzīvot tālāk?” Jau tradicionāli decembris Latvijas kultūras dzīvē saistās ar Prozas lasījumiem, kas no neliela Andreja Upīša dzimšanas dienai veltīta lasījumu vakara pārtapis literatūras festivālā. Nedēļu norisināsies dažādi pasākumi, kuros ar savu jaunāko darbu vai to fragmentu lasījumiem uzstāsies dažādu paaudžu rakstnieki. Prozas lasījumi notiek arī reģionāli – notikuši jau Vidzemes Prozas lasījumi, novembra beigās un decembrī gaidāmi arī Latgales un Kurzemes Prozas lasījumi, kā arī Tukuma prozas fermentācijas finālistu lasījumi. Visi reģionālo lasījumi laureāti piedalīsies arī festivāla pasākumos Rīgā. Šogad festivālā gaidāmi arī viesautori – divas emigrācijā dzīvojošas baltkrievu prozaiķes Eva Vežnaveca un Hanna Jankuta, kā arī Baltijas Asamblejas balvas laureāts no Igaunijas Pēters Sauters.