FOTO: kā Ventspils Augstskolas studenti gaisā palaida stratosfēras zondi

Zonde paceļas augstāk par mākoņiem un lidmašīnām tur, kur vēja ātrums pārsniedz 100 kilometrus stundā, bet temperatūra ir zem -40 grādiem un debesis vairs neizskatās zilas, bet melnas. Zondes izstrādei tika noteikti divi mērķi – tehniskais un zinātniskais. Šāda projekta izstrāde ir efektīvākais veids, kā studenti ātri var iemācīties to, kā teoriju pielietot praksē, risinot īstas problēmas un šāda pieeja tiek izmantota visās labākajās tehnoloģiju universitātēs, kur daļa no klasiskajām lekcijām tiek aizvietotas ar praktiskiem projektiem. Šogad izvirzītais tehniskais uzdevums bija pilnveidot komunikācijas sistēmu, kas ļauj zondei saņemt un izpildīt komandas no zemes bāzes stacijas, vienlaikus nodrošinot pastāvīgu bākas signālu radioamatieriem ik pēc trim sekundēm.