Valsts svētku dienā Rīgas sabiedriskais transports būs bez maksas

Piektdien, 15. novembrī, klientu centra Brīvības ielā 49/53 darba laiks būs no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00, Rīgas atbalsta centra Ukrainas civiliedzīvotājiem darba laiks būs no plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00. Pārējo klientu centru darba laiks būs nemainīgs – no plkst. 9.00 līdz plkst. 18.00 un Stacijas laukumā 2 darba laiks būs no plkst. 10.00 līdz plkst. 20.00.