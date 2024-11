No skapīša Anglijā līdz muzejam Latvijā: Nīcas tautastērpā tērpta lelle atgriežas dzimtenē

Lindas Vardas tēvs Deriks Kolingvuds (Deryck C Collingwood) no 1946. gada līdz 1952. gadam kalpoja par mācītāju Lesteras Trīsvienības metodistu baznīcā Lielbritānijā. Svētdienu pēcpusdienās viņš ļāva latviešu un igauņu bēgļiem no nometnēm izmantot baznīcas telpas, lai tur noturētu savas lūgšanas. Tās pulcēja vairākus simtus ļaužu. Laika gaitā mācītājs Deriks ar latviešiem satuvinājās. Viņš sniedza atbalstu bēgļu integrācijai Lielbritānijā, kā arī pats deva mājas trimdinieku ģimenei no Latvijas.