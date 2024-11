Eiropas Savienības direktīva ignorē transpersonas! Ko darīt, ja sieviete gudrāka par vīrieti, un otrādi?

(Izstrādātā Labklājības ministrijas likumprojekta) norma lielā mērā ir vairāk paredzēta tam, lai mazinātu netaisnīgumu un vēsturisku pieeju, aizspriedumus par to, ka sievietes nevar ieņemt amata pozīcijas, jo īpaši vadošus amatus, noteiktās nozarēs. Tā noteikti veicinās to, ka jebkura persona, neatkarīgi no dzimuma, var pildīt jebkuru amata pozīciju, ja ir vēlēšanās un atbilstošās kompetences. Dzimumu dažādība, bet tikpat labi dažādība, kas balstās vecuma, pieredzes, vērtību vai skatījumu perspektīvā veido vadības struktūru kolektīvo kompetenci, kas ietekmē veidu, kā tiek pieņemti lēmumi, risinātas problēmas un veidota uzņēmuma kultūra. Taču jebkurā gadījumā mēs nenovirzāmies no vissvarīgākā - apstiprinot amata pozīcijā kādu kandidātu, vissvarīgākās ir viņa profesionālās kompetences un piemērotība amatam. Praktiski tas nozīmētu, ka atlases procesā papildus proaktīvi būtu jāuzrunā un jāaicina piedalīties konkursā mazākuma dzimumu pārstāvošie profesionāļi, lai izdarot izvēli, balstoties uz kompetenci un piemērotību, vienlaikus risinātu arī dzimuma līdzsvara jautājumus.



Piederība noteiktam dzimumam nevar būt šķērslis karjeras izaugsmē. Vienlaikus piederība noteiktam dzimumam nevar radīt nepamatotas priekšrocības. Tādējādi, tiecoties uz dzimumu līdzsvaru, gadījumos, kad pretendentu piedāvājumi to nesasniedz, jāievēro personas pamattiesības – noteicošās ir pretendenta spējas un piemērotība darbam, pat ja vēlamā proporcija netiek sasniegta. Šādos gadījumos gan būtu ļoti rūpīgi jāizvērtē visi pretendenti un pamatojumam par amatos izvēlēto pretendentu izvēli būtu jābūt izsvērtam un argumentētam.”