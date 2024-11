Iepazīsti rudens un ziemas apģērbu vēsturi izstādē "Auksti". FOTO

Izstādē būs aplūkojami daudzveidīgi aukstajai sezonai domāti apģērbi un aksesuāri, kas tapuši Eiropā un Ziemeļamerikā laikposmā no 18. gadsimta līdz pat mūsdienām. No Kašmiras šallēm līdz elegantiem kuturjē dizainētiem mēteļiem, no 19. gadsimta kleitām līdz minisvārkiem, no praktiskas funkcionalitātes līdz izšķērdīgai greznībai.