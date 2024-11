"Mēs visi emocionāli gribam Rīgu!" Siliņa dalās pārdomās par Satiksmes ministrijas piedāvāto "Rail Baltica" ieviešanas scenāriju

Siliņas ieskatā pašreiz par piedāvāto scenāriju ir nepieciešami papildu atzinumi un argumenti no vairākām ministrijām. "Ir skaidrs, lai pilnvērtīgi varētu lemt par tik apjomīgu projektu, ir ļoti svarīgs arī Ārlietu ministrijas (ĀM) viedoklis, kas būs viens no galvenajiem partneriem, lai ĀM nākamā Eiropas finansējuma ietvaros varētu būt Latvijas "vēstnesis", kas strādās ar to, lai Latvija saņemtu finansējumu," piebilda Siliņa.