Rīgas rātsnama zvani turpmāk atskaņos mūziķa Kristapa Krievkalna aranžētās melodijas

"Man ir ļoti liels gods un liela atbildība pārņemt darbu, kuru aizsāka Mārtiņš Brauns. Mārtiņš ir viens no tiem cilvēkiem, ar kuru es lepojos. Cik īsts un muzikāls viņš bija! Tāpēc īpaši mīļas man būs Mārtiņa Brauna dziesmas, kuras aranžēju. Skaņdarbu ir daudz, bet tie ir sagrupēti pa tēmām: pavasaris, vasara, rudens, valsts svētki, ziema un Ziemassvētki. No rītiem skanēs dziesmas par Rīgu un Daugavu, bet vakarā ar šūpuļdziesmu simboliski aicināšu rīdziniekus doties pie miera," saka mūziķis. K. Krievkalns turpmāk aranžēs melodijas gan tematiskiem ikgadējiem pasākumiem, gan arī par godu īpašiem notikumiem, kas norisinās pilsētā vai ko svinam Latvijas mērogā, piemēram, Dziesmu un deju svētkiem, ievērojamu personu apaļās jubilejās u.c. Rātsnama zvanu melodijas, kā ierasts, skanēs no pulksten deviņiem rītā līdz vienpadsmitiem vakarā, ik pēc stundas atskaņojot cita skaņdarba fragmentu: • 9:00 "Rīga dimd" - tautasdziesma • 10:00 "Skaisti dziedi lakstīgala" - tautasdziesma • 11:00 "Daugav's abas malas" - J.Norvils • 12:00 "Saule, Pērkons, Daugava" - M.Brauns • 13:00 "Senā dziesma" - Jānis Logins • 14:00 "Zaļā dziesma" - J.Kulakovs • 15:00 "Manai dzimtenei" - R.Pauls • 16:00 "Taisnība" - J.Lūsēns • 17:00 "Dzimtā valoda" - Ainars Virga • 18:00 "Saule, Pērkons, Daugava" - M.Brauns • 19:00 "Manai tautai" – B. Ritmane • 20:00 "Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas" - Z.Liepiņš • 21:00 "Cielaviņa" - R.Pauls • 22:00 "Trīs vīri kādreiz bija" - R.Pauls • 23:00 "Miega zilonis" - Zigismunds Lorencs Pēdējos gados zvani atskaņojuši gan speciālu maestro Raimonda Paula melodiju programmu, kura tika izveidota, ņemot vērā iedzīvotāju ieteikumus, gan Ziemassvētku dziesmu izlasi, gan citas tematiskas programmas, piemēram, paužot atbalstu Ukrainai. Līdz 2021. gadam melodijas aranžēja komponists Mārtiņš Brauns. No Vācijas atvestie 30 datorizētie zvani uz Rātsnama terases izvietoti 2006. gadā.