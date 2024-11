Latvijas pilsonis un prokremliskais aktīvists Jurijs Aleksejevs aizbēga no valsts oktobra izskaņā, kad pret viņu tika celtas apsūdzības Krievijas propagandas un dezinformācijas izplatīšanā. Lai izbēgtu no 5 līdz 15 gadu cietumsoda, viņš devās "bēgļa gaitās" uz Baltkrieviju, lūdzot tai "politisko patvērumu" no "tā saucamās Brīvās Eiropas Savienības", kā viņš pats to dēvēja. Jāpiebilst, ka citā lietā par bērnu pornogrāfijas apriti, naida kurināšanu un neatļautas munīcijas glabāšanu Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa piesprieda viņam divu gadu ilgu cietumsodu.