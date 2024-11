Apvienība: nelegālais cigarešu tirgus turpina strauji pieaugt

Vislielākais nelegālo cigarešu apjoms konstatēts Daugavpilī – 48,3%, Rēzeknē – 33%, Salaspilī un Cēsīs – 28%, vismazākais Saldū un Ventspilī, kur tas nepārsniedz 5% no kopējā cigarešu patēriņa. Dati ir satraucoši, jo neskatoties uz slēgtajām robežām ar Baltkrieviju un Krieviju, ievērojami nelegālo cigarešu apjomi turpina ieplūst mūsu valstī īpaši no Baltkrievijas, no kurienes ievestas vairāk nekā 85% no kopējām nelegālajām cigaretēm.