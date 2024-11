Zemnieki ir pret Finanšu ministrijas plāniem! Tas palielinās produktu cenu un samazinās Latvijas konkurētspēju

“FM aizbildinās, ka AN likmes paaugstinājums saistīts ar Eiropas Savienības (ES) normatīvajos aktos paredzēto fosilās degvielas lietojuma samazinājumu. Taču vienlaikus ES normatīvie akti nosaka, ka AN likme lauksaimniecībā izmantojamai degvielai var būt arī nulle eiro, un fosilās degvielas izmantošana ir jāsamazina tajos sektoros, kur tas ir iespējams. Jāuzsver, ka lauksaimniecības produkcijas ražošanai ir pieejams limitēts degvielas apjoms uz ha, un tās saņemšanai ir jāsasniedz noteikts ieņēmumu slieksnis, kuru arī ir plānots palielināt. Diemžēl lauksaimniecība nav tā nozare, kurā būtu pieejamas analogas tehnoloģijas jeb elektrotraktori, hibrīdtraktori u.tml., lai varētu virzīties uz dīzeļdegvielas, dabasgāzes un naftas gāzes (sašķidrinātās gāzes) samazinājumu. Tāpat arī fermu, siltumnīcu un kalšu kurināšanai plaši tiek izmantota gan kurināmā degviela un dabasgāze, gan arī sašķidrinātā gāze, un citu alternatīvu pagaidām nav. Akcīzes nodoklis dabasgāzei pieaug pat trīs reizes no 0,55euro/1MWh līdz 1,47 euro/1Mwh, savukārt sašķidrinātajai gāzei, ko izmanto lauksaimniecībā, akcīzes nodoklis līdz šim nebija, bet tagad būs līdz 7eiro/MWh jeb 88eiro/t” skaidro Mārtiņš Trons, biedrības “Zemnieku saeima” Lauksaimniecības politikas eksperts un valdes loceklis.