Halovīns ir klāt: kā rīkoties, lai mājas mīlulim tas nepārvēršas par mocībām?

Pārliecinies, ka Halovīna saldumi, īpaši, šokolāde, mājdzīvniekam nav pieejama. Šokolāde ir ne tikai nepiemērots ēdiens sunim, tā ir pat inde. To apēdot, simptomi var būt no vieglas caurejas līdz vemšanai vai smagākai caurejai, kam var sekot arī dehidratācija, vēdera sāpes un nespēks. Tāpēc, ja pamani, ka suns vai kaķis ir apēdis šokolādi, nekavējoties vērsies pie veterinārārsta. If Mājdzīvnieku apdrošināšanas atlīdzību pieredzē ir gadījums, kad sunim, apēdot šokolādes konfektes, sākās vemšana un bija jāveic vairākas ārstnieciskas procedūras, kas saimniekiem rezultējās 2000 eiro lielos veterinārārsta izdevumos. Tāpēc pārliecinies, ka saldumi atrodas ķepainim nepieejamā vietā, un norādi arī ciemiņiem, ka to nav atļauts dot dzīvniekam. Tā vietā var sunim jau laikus sarūpēt viņam piemērotu īpašu našķi, ar ko viņu palutināt.