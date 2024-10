Video cikls "Mūsējie": brazīlietes Vanesas Rufino sirds pieder Latvijai

Vanesa Latvijā centās izveidot savu biznesu, iegādājās nelielu virtuvīti, investēja tajā, darbojās Kalnciema tirdziņā, bet veiksmes stāsts neizdevās, tāpēc tagad viņas darba dzīve rit ārpus Latvijas. “Tagad mana dzīve ir pilnībā mainījusies. Ikdienā es strādāju ārzemēs, Austrijā, kur esmu privāta šefpavāre. Tā nu es braukāju šurpu turpu no vienas valsts uz otru.”



Brazīliete atklāti stāsta, ka brīdī, kad Krievija iebruka Ukrainā, viņu mākušas lielas bailes. Arī radi un draugi no Brazīlijas mudinājuši braukt projām, jo esam taču kaimiņos agresīvajai iebrucējvalstij. Vienlaikus viņa atzīst, ka, neraugoties uz kara briesmām, Latvija ir daudz drošāka vieta dzīvošanai nekā Brazīlija. “Bija nepatīkama sajūta, nedrošība, bailes… Zvanīja man no Brazīlijas, teica – vai tu traka esi? Viņi taču uz kartes redz, kur Latvija atrodas. Tomēr šeit ir ļoti droša valsts, Brazīlijā dzīvot ir daudz bīstamāk.”