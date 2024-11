"Viss ir cilvēku galvās!" Eksperts atklāti par pilnmēness ietekmi uz cilvēkiem

No astronomiskā viedokļa pilnmēness ir vien mirklis, tomēr praktiskā izpratnē to uzskata par trīs dienas ilgu periodu. "Protams, pilnmēness laikā Mēness ir īpaši spožs, un šī gaisma var ietekmēt cilvēkus, kuri guļ bez aizkariem. Tas ir viens no iespējamiem iemesliem, kāpēc daži varētu just traucējumus miegā," skaidro pētnieks. Šis efekts tomēr ir viegli novēršams, izmantojot biezākus aizkarus.