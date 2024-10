VIDEO: piecu bērnu māmiņa šokā - viņa dēlam uzrakstījusi "atbrīvojumu no sporta", bet skolotāja vienalga likusi nodarbībā piedalīties

Jelgavas 4. vidusskolas sporta un veselības jomas vadītāja Sanita Baltiņa atklāj, ka "vecāki var rakstīt bērniem atbrīvojumus no sporta, bet esot nianses", respektīvi, "zīme atbrīvo bērnus no fiziskām aktivitātēm, bet neatbrīvo no stundu apmeklēšanas". "Atbilstoši skolas iekšējās kārtības noteikumu 60. punktam no fiziskās slodzes uz laiku atbrīvotajiem skolēniem jāatrodas stundā, bet fiziskās aktivitātes kopā ar klases biedriem šis skolēns neveic. Sporta skolotājs skolēniem, kuri ir atbrīvoti no fiziskajām aktivitātēm (ārsta zīmes, vecāku atbrīvojums) āra nodarbību laikā norāda pastaigas režīmu, ko veikt, kamēr pārējie piedalās plānotajā sporta stundā ar konkrētiem uzdevumiem," vēsta Baltiņa, atklājot, ka pārkāpums šajā gadījumā nav ticis fiksēts.