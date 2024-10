Maksāt sodu 300 miljonus gadā vai nopirkt 280 000 elektromobiļus? Latvijas dīvainā "zaļināšana"

Tātad esam nonākuši strupceļā - autoparku atjaunot nevaram un tādēļ nāksies vien krāt miljonus kvotu pirkšanai? Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis uzskata, ka tik traki tomēr nav un atlikušajos gados vēl var paspēt izdarīt diezgan daudz, kā piemēru minot to pašu valsts subsīdiju sistēmu: "Man pašam liels gandarījums, ka vasarā atbalsta programmu paplašinājām attiecībā uz daudzbērnu ģimenēm. Daudzi tad teica - priekš kam to vajag, neviena daudzbērnu ģimene taču tāpat nepirks elektromobili, jo tām nav naudas! Bet patiesībā mums tagad katrs trešais pieteikums nāk no daudzbērnu ģimenēm. No jūlija beigām līdz oktobra beigām ir piešķirts atbalsts 142 elektromobiļu iegādei daudzbērnu ģimenēm, un desmit no šīm automašīnām ir septiņvietīgas. Tātad cilvēkiem tomēr ir interese. Piekrītu, ka elektroauto nav lēti, taču var atrast arī kaut ko par pieņemamu cenu, strauji krītas arī mazlietoto elektroautomobiļu cenas. Protams, izvēloties elektroauto, var nākties mainīt savus ieradumus un piedomāt pie tā, kur tu to uzlādēsi. Es pats arī ilgu laiku biju skeptisks un domāju, ka elektroauto būs vērts pirkt vien tad, kad ar vienu uzlādi varēs nobraukt 1000 kilometrus. Taču tad izlasīju, ka vidējais nobraukums Eiropā parasti ir 40-50 kilometri dienā, un sapratu, ka arī man patiesībā nemaz nevajag lielu un smagu bateriju 1000 kilometriem. Skaidrs, ka elektroauto nav risinājums visiem, tādēļ mēs valsts atbalsta programmā iekļāvām arī uzlādes hibrīdus, kas ļauj izmantot arī degvielu."