Viedoklis: piemineklis Upītim un piemineklis valsts pārvaldes mazspējai

Cits stāsts ir par Andreju Upīti. Viņa pieminekli Rīgas dome ir nolēmusi pārzāģēt uz pusēm un uzstādīt tādā izskatā, lai tā parādītu Upīša divējādo dabu: no vienas puses izcils rakstnieks, bet no otras kolaborants un nodevējs. Es tam nevaru piekrist. Manuprāt, Upīša piemienkli var graizīt vertikāli vai horizontāli, taču viņš tik un tā ir nodevis Latvijas valsti un tautu. Viņš bija tas, kurš brauca pie Staļina un lūdza Latviju uzņemt Padomju Savienībā. Viņš bija tas, kurš balsoja par Latvijas iekļaušanu Padomju Savienībā. Tātad nodevējs, kuram nepienākas nekāds piemineklis. Iedomāsimies: ja mūsdienās kāds cienījams latviešu rakstnieks sēdētu pie viena galda ar Putinu un apspriestu Latvijas nākotni - viņu taču par to nolādētu un varbūt pat cietumā ieliktu! Tādēļ arī ar Upīti nekādu kompromisu nevar būt - piemineklis ir jānojauc! Un vēl jau mums ir arī Upīša memoriālais muzejs - arī to būtu jāslēdz ciet. Ja nu vienīgi kāds par privātiem līdzekļiem būtu gatavs to uzturēt, ar noteikumu, ka tiek uzsvērta arī Upīša nodevīgā darbība. Taču es neesmu ar mieru, ka šāds muzejs tiek uzturēts par manu kā nodokļu maksātāja naudu.