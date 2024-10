FOTO: ievērojamā latviešu māksliniece Vija Zariņa caur mākslu atklāj ziemas burvību

Vija Zariņa, aprakstot savus darbus, uzsver, ka viņa vienmēr ir vēlējusies uzgleznot to, kas ir sajūtams, nevis tikai redzams. Māksliniece glezno ainavas, kuras ir ne tikai vizuāls dabas atainojums, bet arī emocionāls vēstījums, kas nāk no viņas pašas iekšējās pasaules. Viņa izceļ to, ka viņas darbos īpaša loma ir sajūtām – tā ir dabas inspirēta ainava, nevis tiešs dabas kopējums. Zariņas mērķis ir panākt, lai skatītājs gleznās ne tikai redz, bet arī sajūt pasaules mūžīgo mainību, smaržu, vēju, gaismas nianses un pat vakara trauslo mieru vai nakts noslēpumaino klātbūtni.